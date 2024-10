Ilgiorno.it - Condominio “ostaggio“ del torrente: s’indaga per inondazione colposa

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bergamo, 30 ottobre 2024 - Nuovo esposto alla Procura della Repubblica di Bergamo per l’alluvione del 9 settembre, quando il capoluogo orobico e la provincia vennero investite da un violento nubifragio. L’hanno presentato, attraverso il loro legale, l’avvocato Tommaso Ghisalberti, 19 residenti deldi via del Guerino al civico 3, a Bergamo, le cui abitazioni subirono la furia dell’esondazione delTremana che, attraversando prima il vicino cantiere della Teb (Tramvie elettriche bergamasche) e poi un altro, assunse le sembianze di una vera e propria cascata d’acqua fangosa: il livello arrivò a lambire i balconi al primo piano del palazzo, invadendo completamente il piazzale con box e cantine dove si trovano anche le uscite dei vani scala. I residenti rimasero bloccati in casa per 13 ore, senza acqua né luce.