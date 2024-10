Camionista si salva dall'incendio: Tir carico di latte distrutto in autostrada (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ascoli Piceno - autostrada bloccata tra Val Vibrata e San Benedetto per ore a causa dell'incendio di un autoarticolato, gravi disagi al traffico. Un Tir carico di latte è stato avvolto dalle fiamme mentre percorreva la A14, causando il blocco della carreggiata nord tra i caselli di Val Vibrata e San Benedetto del Tronto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18, quando il mezzo, destinato al trasporto di latte in bottiglie di plastica, ha preso fuoco. Le fiamme, divampate nel vano motore, si sono propagate rapidamente, distruggendo la cabina e parte del carico. Fortunatamente, l’autista è riuscito a evitare il peggio: appena ha notato l'incendio, ha accostato il camion sulla corsia di emergenza, abbandonando il veicolo prima che fosse completamente avvolto dal fuoco. Abruzzo24ore.tv - Camionista si salva dall'incendio: Tir carico di latte distrutto in autostrada Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ascoli Piceno -bloccata tra Val Vibrata e San Benedetto per ore a causa dell'di un autoarticolato, gravi disagi al traffico. Un Tirdiè stato avvoltoe fiamme mentre percorreva la A14, causando il blocco della carreggiata nord tra i caselli di Val Vibrata e San Benedetto del Tronto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18, quando il mezzo, destinato al trasporto diin bottiglie di plastica, ha preso fuoco. Le fiamme, divampate nel vano motore, si sono propagate rapidamente, distruggendo la cabina e parte del. Fortunatamente, l’autista è riuscito a evitare il peggio: appena ha notato l', ha accostato il camion sulla corsia di emergenza, abbandonando il veicolo prima che fosse completamente avvolto dal fuoco.

Camionista si salva dall'incendio: Tir carico di latte distrutto in autostrada

