Ilfattoquotidiano.it - Bersani: “Stefania Craxi dice che in Emilia Romagna la sinistra è come le mafie del Sud? Chiamiamo il 118”. E su Meloni cita Gramsci

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bufera in, alla vigilia del voto regionale che si terrà il 17 e il 18 novembre, dopo le frasi pronunciate dieci giorni fa dalla senatrice di Forza Italiaa Bologna, durante la campagna elettorale a sostegno della candidata del centrodestra Elena Ugolini.ha attaccato duramente la fazione avversa: “Non sono sono competizioni libere, perché questacontrolla il territorio in modo capillare il tessuto produttivo ed economico della regione, con un sistema che non ha niente da invidiare ad alcune organizzazioni delItalia, non dico quali per non beccarmi una querela, ma lo fa anche inoculando la paura nei cittadini“. Durissima la reazione dei vertici del Pd e del candidato presidente del centro, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale (“Parole vergognose”).