Basket, la Reyer Venezia crolla nell'ultimo quarto con il Cluj. Sconfitta dolorosa in EuroCup

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo trenta minuti in pieno controllo, laincredibilmentenella sesta giornata di, perdendo in casa dei rumeni del-Napoca per 86-78. Un incubo gli ultimi dieci minuti per la squadra di Spahija, con i padroni di casa che piazzano un parziale di 30-11, ribaltando completamente la sfida con un finale perfetto. Per ilè le terza vittoria consecutiva, mentremanca sicuramente un’occasione per salire in classifica. Anon bastano gli 11 punti di Juan Fernandez ed in doppia cifra chiudono anche Rodney McGruder e Davide Moretti (10). Per ilil grande protagonista è Karel Guzman, che ha messo a referto 15 punti, risultando decisivo soprattutto nel finale di partita. Il miglior marcatore è Adam Mokoka con 16 punti ed importanti per i rumeni anche i 14 punti di Zach Hankins.