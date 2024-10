Baseball: i New York Yankees non mollano, dominano gara-4 sui Los Angeles Dodgers e allungano le World Series (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non finiscono stanotte le World Series 2024. I Los Angeles Dodgers non riescono a violare di nuovo lo Yankee Stadium, perché i New York Yankees sfoderano una grandissima prestazione portando a casa un 11-4 che consente ai cinquantamila presenti di godere di un’altra gioia e alla squadra di casa di ripresentarsi tra ventiquattr’ore. Dopo l’inno nazionale cantato dalla cantante R&B newYorkese Ashanti, sono i Dodgers a prendere subito l’iniziativa. E lo fanno, neanche a dirlo, con Freddie Freeman, che porta a casa il sesto fuoricampo consecutivo in un incontro delle World Series, in questo caso da due punti. Lo 0-2, però, dura poco. Baseball: i Los Angeles Dodgers sbancano New York, 3-0 nelle World Series sugli Yankees Nel secondo inning, infatti, arrivano il walk di Volpe, il doppio di Wells e il punto battuto a casa da Verdugo, che accorcia le distanze. Oasport.it - Baseball: i New York Yankees non mollano, dominano gara-4 sui Los Angeles Dodgers e allungano le World Series Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non finiscono stanotte le2024. I Losnon riescono a violare di nuovo lo Yankee Stadium, perché i Newsfoderano una grandissima prestazione portando a casa un 11-4 che consente ai cinquantamila presenti di godere di un’altra gioia e alla squadra di casa di ripresentarsi tra ventiquattr’ore. Dopo l’inno nazionale cantato dalla cantante R&B newese Ashanti, sono ia prendere subito l’iniziativa. E lo fanno, neanche a dirlo, con Freddie Freeman, che porta a casa il sesto fuoricampo consecutivo in un incontro delle, in questo caso da due punti. Lo 0-2, però, dura poco.: i Lossbancano New, 3-0 nellesugliNel secondo inning, infatti, arrivano il walk di Volpe, il doppio di Wells e il punto battuto a casa da Verdugo, che accorcia le distanze.

