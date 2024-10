Atp Parigi Bercy, Medvedev eliminato al secondo turno (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Parigi, 30 ottobre 2024 – Daniil Medvedev viene eliminato al secondo turno del Rolex Paris Mastrers, l’ultimo Masters 1000 della stagione che per l’ultima volta è in scena all’Accor Arena di Parigi-Bercy. Il russo, testa di serie numero 4, si è arreso per 6-4 2-6 7-6(4) all’australiano Alexei Popyrin che proprio martedì aveva eliminato Matteo Berrettini. Avanza invece agli ottavi il bulgaro Grigor Dimitrov, ottavo nel seeding, uscito vittorioso contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-7(9) 6-3 7-5. Gli altri risultati di secondo turno: Ugo Humbert (Fra, 15) b. Marcos Giron (Usa) 6-3 6-2 Arthur Rinderknech (Fra) b. Alex Michelsen (Usa) 7-6(6) 7-6(7). Sport.quotidiano.net - Atp Parigi Bercy, Medvedev eliminato al secondo turno Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Daniilvienealdel Rolex Paris Mastrers, l’ultimo Masters 1000 della stagione che per l’ultima volta è in scena all’Accor Arena di. Il russo, testa di serie numero 4, si è arreso per 6-4 2-6 7-6(4) all’australiano Alexei Popyrin che proprio martedì avevaMatteo Berrettini. Avanza invece agli ottavi il bulgaro Grigor Dimitrov, ottavo nel seeding, uscito vittorioso contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-7(9) 6-3 7-5. Gli altri risultati di: Ugo Humbert (Fra, 15) b. Marcos Giron (Usa) 6-3 6-2 Arthur Rinderknech (Fra) b. Alex Michelsen (Usa) 7-6(6) 7-6(7).

