Ilfattoquotidiano.it - Ampere svilupperà la nuova Micra elettrica per Nissan. L’ad Renault De Meo: “Twingo EV nel 2026 a meno di 20 mila euro”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), la divisione creata dal gruppoper gestire la transizioneinpa, studierà lo sviluppo di un’auto a batteria di segmento A per, la prossima generazione della. E si è già occupata anche di un C-Suv per Mitsubishi, che andrà in produzione l’anno prossimo nello stabilimento che si trova nel nord della Francia. Sulle architetture AmpR Small e Medium è già nata la Alpine A290 e nascerà la A390. “È il tempo giusto per l’elettrificazione inpa, ma non mi sentirete dire che va tutto bene”, dice il Ceo Luca de Meo. “Penso tuttavia sia necessario ragionare in prospettiva e guardare al grande complessivo”.