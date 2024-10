Amiu nei guai: 5 indagati per l'affidamento del servizio a Foggia e i dati "falsati" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono cinque gli indagati nell’ambito dell’inchiesta che scava nell’affidamento del servizio di igiene urbana nella città di Foggia ad Amiu Puglia.Si tratta dell’ex dirigente del Comune di Foggia Concetta Zuccarino, difesa dall’avvocato Angelo Masucci; del direttore generale di Amiu, Antonello Foggiatoday.it - Amiu nei guai: 5 indagati per l'affidamento del servizio a Foggia e i dati "falsati" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono cinque glinell’ambito dell’inchiesta che scava nell’deldi igiene urbana nella città diadPuglia.Si tratta dell’ex dirigente del Comune diConcetta Zuccarino, difesa dall’avvocato Angelo Masucci; del direttore generale di, Antonello

Per due anni sono stati professionisti, avvocati e associazioni, in primis il comitato La Società Civile, a gettare ombre sull’affidamento, con tanto di diffida in autotutela ai commissari prefettizi.

Si sospetta che l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Foggia ad Amiu Puglia sia stato gestito in modo non trasparente ...

La relazione a sostegno della scelta dell'affidamento in house anziché con gara ad evidenza pubblica del servizio di igiene urbana del Comune di Foggia era stata condizionata.

