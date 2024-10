Alluvione a Valencia, la forza dell’acqua spazza via un ponte a Picanya: le immagini (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il comune di Picanya vicino a Valencia ha diramato un’allerta invitando la popolazione a rimanere nelle proprie case e spostarsi ai piani alti. Il Poyo è straripato e la forza dell’acqua ha spazzato via un ponte che collega il comune con quello di Paiporta. Alcuni abitanti di Picanya hanno scritto di essere isolati nelle proprie case, con l’acqua già entrata ai piani inferiori L'articolo Alluvione a Valencia, la forza dell’acqua spazza via un ponte a Picanya: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Alluvione a Valencia, la forza dell’acqua spazza via un ponte a Picanya: le immagini Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il comune divicino aha diramato un’allerta invitando la popolazione a rimanere nelle proprie case e spostarsi ai piani alti. Il Poyo è straripato e lahato via unche collega il comune con quello di Paiporta. Alcuni abitanti dihanno scritto di essere isolati nelle proprie case, con l’acqua già entrata ai piani inferiori L'articolo, lavia un: leproviene da Il Fatto Quotidiano.

Alluvione Spagna, città devastate, auto trascinate via e persone intrappolate come topi. Il testimone: «Aiutatemi, c'è un uomo morto in casa mia»

La violenta tempesta che ha colpito la Valencia ha lasciato residenti e soccorritori in condizioni disperate, costringendoli a fronteggiare la ...

Alluvioni a Valencia, le auto galleggiano sull'acqua e si scontrano tra di loro

Sono davvero incredibili le immagini di decine di macchine ammassate come fossero fruscelli al vento a causa della forza dell'acqua che tra le strade di Valencia ha ricoperto ogni cosa ...

Alluvione a Valencia in Spagna con morti e dispersi, il sindaco: "Intrappolati come topi": video del disastro

Valencia sott'acqua, l'alluvione mette in ginocchio la Spagna con morti e dispersi. La disperazione del sindaco: "Persone intrappolate come topi" ...

Cronaca meteo. Spagna, disastrosa alluvione a Valencia, in otto ore la pioggia di un anno. Almeno 50 vittime e decine di dispersi - Video

(3bmeteo.com)

Caduti picchi di circa 350mm in solamente 4 ore. MALTEMPO E ALLUVIONI, ORA TOCCA ALLA SPAGNA; SEI DISPERSI IN ANDALUSIA. Lo stesso vortice depressionario che fino a domenica ha agito su parte del Nord ...