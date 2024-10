“Adotta un’area verde”: il Comune di Pomigliano apre ai privati per la gestione del verde (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pomigliano D’ARCO – A Pomigliano d’Arco, riparte l’iniziativa “Adotta un’area verde, coltiva la tua città”, progetto che permette a cittadini, attività commerciali e aziende di Adottare spazi verdi cittadini migliorando il decoro urbano con la loro manutenzione. L’idea, lanciata qualche anno fa durante il primo mandato del sindaco Raffaele Russo, viene ora riproposta dall’amministrazione comunale guidata dallo stesso primo cittadino, che intende ampliare la partecipazione per restituire un’immagine curata e sostenibile alla città. “Abbiamo molti spazi a disposizione – spiegano dal Comune – e sarebbe bello che chiunque volesse promuoversi lo possa fare chiedendo l’adozione di una delle tante aiuole che hanno bisogno di cura e che, se ben manutenute, rappresentano un sicuro ritorno in termini di immagine”. Primacampania.it - “Adotta un’area verde”: il Comune di Pomigliano apre ai privati per la gestione del verde Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)D’ARCO – Ad’Arco, riparte l’iniziativa “, coltiva la tua città”, progetto che permette a cittadini, attività commerciali e aziende dire spazi verdi cittadini migliorando il decoro urbano con la loro manutenzione. L’idea, lanciata qualche anno fa durante il primo mandato del sindaco Raffaele Russo, viene ora riproposta dall’amministrazione comunale guidata dallo stesso primo cittadino, che intende ampliare la partecipazione per restituire un’immagine curata e sostenibile alla città. “Abbiamo molti spazi a disposizione – spiegano dal– e sarebbe bello che chiunque volesse promuoversi lo possa fare chiedendo l’adozione di una delle tante aiuole che hanno bisogno di cura e che, se ben manutenute, rappresentano un sicuro ritorno in termini di immagine”.

