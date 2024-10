Liberoquotidiano.it - "Una nuova trasmissione". Chiude L'Altra Italia: la decisione di Viale Mazzini

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) L', il programma giornalistico di Antonino Monteleone in onda su Rai 2rà i battenti giovedì 31 ottobre dopo sole cinque puntate dal suo esordio in tv. Ad annunciarlo è la direzione Approfondimento guidata da Paolo Corsini: "Nelle prossime settimane - si legge nella nota Rai - insieme al conduttore Antonino Monteleone, con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing avvieremo delle riflessioni per realizzare unacon un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaci". Alla sua presentazione, il direttore Corsini aveva definito la"uno tra i programmi più attesi di questa stagione", "anche e forse soprattutto un nuovo volto, Antonino Monteleone, sul quale intendiamo puntare. Un conduttore giovane per gli standard Rai".