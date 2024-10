Anteprima24.it - Trovati con coca ed eroina, tre arresti nel Salernitano

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia (Salerno) hanno arrestato Nicola D’Amato, Nicola e Pasquale Marini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, per D’Amato, anche per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, in seguito ad un controllo alla circolazione stradale, i tre sono statiin possesso di sei dosi diina, 5 dosi died un pezzo di hashish di circa 6 grammi. Nel corso del controllo, Nicola D’Amato ha tentato di aggredire ripetutamente i poliziotti.