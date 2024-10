Tor del Sale a Piombino | abbattute storiche ciminiere Cambia skyline golfo

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)– Tor delTor del, non esistono più le duedell’ex centrale Enel di Tor del, a, dismessa nel 2015 e oggetto di un preliminare di vendita nel 2018 tra Enel e Tor Dels.p.a., che ha dato vita al nuovo corso per la riqualificazione del sito in chiave turistica e di sostenibilità ambientale. Martedì 29 ottobre mattina le duesono statelodel. Le duein cemento armato, alte 195 metri e pesanti complessivamente 14.000 tonnellate, sono statecon microcariche esplosive posizionate alla base che ne hanno prodotto il ribaltamento fino a terra.