Terni, per i rifiuti in città arriva l'isola ecologica informatizzata (Di martedì 29 ottobre 2024) Isola ecologica informatizzata a Terni. Al via l'installazione della struttura in piazza Ridolfi nella giornata di martedì. Una novità in città, dunque, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. l'isola ecologica modulare prende posto in piazza Ridolfi, con l'offerta di "sponsorizzazione

Rifiuti, tecnologie e ambiente: arriva un’ecoisola informatizzata a Terni

di Ma. Gi. Pen. Novità a Terni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. È in arrivo un sistema informatizzato ad isola che il Comune intende sperimentare. Si tratta per la precisione di un’ecoisol ...

I ruderi della vecchia sede della società del gas si trovano vicino alla stazione ed al parcheggio usato ogni giorno dai pendolari. Una situazione di degrado che si trascina da anni ...

di Maria Giulia Pensosi Perugia al 40esimo posto e Terni al 45esimo per performance ambientali sui 106 capoluoghi al centro del rapporto Ecosistema Urbano 2024 sviluppato da Legambiente in collaboraz ...

