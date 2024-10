Ilrestodelcarlino.it - Taglio del nastro per la Sterigenics . Inaugurato il nuovo impianto

(Di martedì 29 ottobre 2024)delper, società controllata da Sotera Health e leader globale nei servizi di sterilizzazione in outsourcing che ha organizzato una cerimonia di inaugurazione per celebrare il completamento dell’espansione del suoa raggi gamma di Minerbio. L’espansione dell’raddoppia l’attuale capacità di sterilizzazione, permettendo adi accogliere e attrarre nuovi clienti nei settori dei Dispositivi Medici, Farmaceutico, Cosmetico e della Sicurezza Alimentare in Italia e nel bacino del Mediterraneo, creando al contempo nuovi posti di lavoro.