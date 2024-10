Stalking, condannato a due anni. Il braccialetto elettronico non è servito a tenerlo lontano (Di martedì 29 ottobre 2024) Al termine di un processo e di una custodia cautelare connotate da plurime violazioni, il Tribunale Collegiale di Como ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione Robert Eduard Vintu, 26 anni residente a Bellagio, accusato di Stalking nei confronti di una ragazza con cui in passato aveva avuto una breve relazione, e di violazione del provvedimento del giudice. È stato invece prosciolto dall’ulteriore accusa di maltrattamenti, in quanto le condotte contestate. I fatti risalgono due anni fa, quando l’imputato era andato incontro all’applicazione del braccialetto elettronico, che gli avrebbe dovuto impedire di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla parte offesa, che lo aveva denunciato facendo partire l’indagine su di lui. Ilgiorno.it - Stalking, condannato a due anni. Il braccialetto elettronico non è servito a tenerlo lontano Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Al termine di un processo e di una custodia cautelare connotate da plurime violazioni, il Tribunale Collegiale di Como haa 2e 6 mesi di reclusione Robert Eduard Vintu, 26residente a Bellagio, accusato dinei confronti di una ragazza con cui in passato aveva avuto una breve relazione, e di violazione del provvedimento del giudice. È stato invece prosciolto dall’ulteriore accusa di maltrattamenti, in quanto le condotte contestate. I fatti risalgono duefa, quando l’imputato era andato incontro all’applicazione del, che gli avrebbe dovuto impedire di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla parte offesa, che lo aveva denunciato facendo partire l’indagine su di lui.

