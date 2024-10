Seconda sconfitta di fila: una brutta Reggiana perde 1-0 in casa col Cosenza (Di martedì 29 ottobre 2024) Reggio Emilia, 29 ottobre 2024 – Che brutta Reggiana: prestazione deludente dei granata che perdono la Seconda gara di fila (in pochi giorni, visto che solo sabato si usciva sconfitti per 2-0 da Palermo), e stavolta lo fanno in casa contro un Cosenza non irresistibile. Reggiana che ha fatto fatica con le distanze in campo: squadra spaccata che non ha mai trovato le giuste trame, non riuscendo quasi mai a costruire azioni; grande confusione in campo. Più compatto il Cosenza che ha vinto con un destro di Ricciardi bravo a vincere il duello con Fontanarosa. Nel finale un po’di spinta in più, ma è tardi. Un gesto da sottolineare a margine del campo: quello di Max Alvini, grande ex di turno che prima dell’inizio della partita si è avvicinato verso la Curva dei tifosi granata salutando e applaudendo. Il popolo reggiano ha ricambiato in un bel momento all’insegna dei ricordi. Sport.quotidiano.net - Seconda sconfitta di fila: una brutta Reggiana perde 1-0 in casa col Cosenza Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Reggio Emilia, 29 ottobre 2024 – Che: prestazione deludente dei granata che perdono lagara di(in pochi giorni, visto che solo sabato si usciva sconfitti per 2-0 da Palermo), e stavolta lo fanno incontro unnon irresistibile.che ha fatto fatica con le distanze in campo: squadra spaccata che non ha mai trovato le giuste trame, non riuscendo quasi mai a costruire azioni; grande confusione in campo. Più compatto ilche ha vinto con un destro di Ricciardi bravo a vincere il duello con Fontanarosa. Nel finale un po’di spinta in più, ma è tardi. Un gesto da sottolineare a margine del campo: quello di Max Alvini, grande ex di turno che prima dell’inizio della partita si è avvicinato verso la Curva dei tifosi granata salutando e applaudendo. Il popolo reggiano ha ricambiato in un bel momento all’insegna dei ricordi.

Seconda sconfitta di fila: una brutta Reggiana perde 1-0 in casa col Cosenza

Il Cagliari non si riprende: alla Domus passa il Bologna, 0-2 un gol per tempo

Seconda sconfitta di fila per il Cagliari, che perde con lo stesso risultato di venerdì scorso a Udine: il Bologna si impone per 0-2 alla Domus con un gol per tempo. Brutta prestazione della squadra ...

Avellino-Casertana 5-0, rossoblù da incubo e secondo ko di fila: brutta sconfitta al Partenio

Altro cambio per Iori al 60' con Collodel che fa rifiatare Damian. Ancora il centravanti di Bitonto scatta sul filo del fuorigioco su lancio di Enrici e prova a superare Zanellati in uscita con un ...

Il Parma in giallo fa brutta figura: anche il Cagliari passa al Tardini

(lungoparma.com)

Seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche sempre per 2-3 per il Parma di Pecchia... L'articolo Il Parma in giallo fa brutta figura: anche il Cagliari passa al Tardini sembra essere il primo su ...