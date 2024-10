Sciopero della scuola e dell'università proclamato dalla Flc Cgil per il 31 ottobre (Di martedì 29 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre Sciopero dei settori della conoscenza con diverse iniziative previste anche in Abruzzo.Dopo l’esito negativo del tentativo di conciliazione, prosegue la mobilitazione della Flc Cgil che ha proclamato lo Sciopero per l’intera giornata del 31 ottobre di tutto il personale del Ilpescara.it - Sciopero della scuola e dell'università proclamato dalla Flc Cgil per il 31 ottobre Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Giovedì 31dei settoriconoscenza con diverse iniziative previste anche in Abruzzo.Dopo l’esito negativo del tentativo di conciliazione, prosegue la mobilitazioneFlcche haloper l’intera giornata del 31di tutto il personale del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sciopero 31 ottobre : stop di 24 ore per scuola - sanità - uffici pubblici e musei anche in Toscana

(Firenzepost.it)

Giornata di disagi per il pubblico impiego giovedì 31 ottobre 2024, a causa dello sciopero generale proclamato da Usb Pi e Cib Unicobas. I settori interessati sono scuola, uffici pubblici e sanità L'articolo Sciopero 31 ottobre: stop di 24 ore per ...

Passweb per gestione pratiche pensioni - dal Ministero 13 - 7 milioni di euro. Flc Cgil : “Contentino per segreterie. Rafforzate ragioni sciopero 31 ottobre”

(Orizzontescuola.it)

"Apprendiamo che il Consiglio dei Ministri avrebbe previsto nell’ultimo D.L. PNRR un incremento del FMOF, il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, di 13.7 milioni di euro, destinati al supporto delle azioni PNRR e al riconoscimento ...

Flc Cgil, giovedì sciopero della scuola e dell'università

(ansa.it)

Per l'intera giornata del prossimo giovedì 31 ottobre la Flc Cgil ha proclamato lo sciopero di tutto il personale del comparto istruzione e ricerca - settori scuola, università, ricerca, Afam - dei do ...

Sciopero della scuola e dell'università il 31 ottobre

(informazione.it)

Genova. E' stato proclamato a livello nazionale dalla Flc Cgil, la categoria delle lavoratrici e dei lavoratori della conoscenza, uno sciopero per l'intera giornata… Leggi ...

Sciopero del 31 ottobre: scuola e università, sanità e uffici pubblici in piazza contro la precarizzazione

(controradio.it)

Una giornata di sciopero proclamato da numerose sigle sindacali contro precarizzazione, carenza di organico e le poche risorse destinate al rinnovo del contratt ...

Scuola, sciopero giovedì: in piazza gli universitari

(informazione.it)

Sciopero scuola 31 ottobre, Flc Cgil in piazza: flash mob e manifestazioni in 40 città Di Il mondo della scuola si prepara a un Halloween agitato. La Flc Cgil ha proclamato uno sciopero generale per ...