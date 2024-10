Lanazione.it - Sapori e rievocazioni: Raggiolo ospita la Festa di Castagnatura

(Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 – Tre giornate di eventi nel borgo di. Sabato 2 e domenica 3 novembre è in programma ladiche rinnoverà uno degli appuntamenti più attesi e più partecipati dell’autunno casentinese e che sarà eccezionalmente anticipata dalla messa in scena dello spettacolo “Infinitamente piccolo - La vita di San Francesco” fissata per le 17.30 di venerdì 1 novembre nella chiesa di San Michele. Entrambe le iniziative saranno promosse dalla Brigata diin collaborazione con il Comune di Ortignanoe l’EcoMuseo del Casentino con l’obiettivo di valorizzare uno dei borghi più belli d’Italia, accompagnando alla scoperta di storie, memorie e tradizioni del passato.