Ricerca | la Scuola Sant’Anna coordina uno studio internazionale sulla neuroscienza

(Di martedì 29 ottobre 2024) Pisa, 29 ottobre 2024 – Come vengono elaborate le informazioni contestuali dal cervello? Unoto da Eleonora Russotrice dell’Istituto di BioRobotica dellaSuperioredi Pisa investiga i meccanismi alla base della codifica delle informazioni contestuali nell’ippocampo, una regione del cervello fondamentale per l’orientamento spaziale e per la formazione di nuove memorie. Pubblicato su Nature Communications e realizzato in collaborazione con l’Università di Bristol e il Central Institute of Mental Health di Mannheim, lo“costituisce un passo avanti nel comprendere come il nostro cervello ci permetta di adottare comportamenti differenti in base al contesto e di formare memorie distinte per ciascun episodio” dichiara la dottoressa Russo.