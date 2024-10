Universalmovies.it - Queer | Il primo intenso trailer del film di Luca Guadagnino

Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) A24 ha pubblicato oggi ildi, il nuovodiretto dal nostroGudagnino. Ilè stato presentato in occasione della scorsa edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (qui i vincitori), ed ha ottenuto ottime recensioni da parte della stampa internazionale.ha già fatto il giro di alcuni dei festival internazionali più importanti, tra cui il Toronto InternationalFestival, e successivamente il NYFest Spotlight Gala. Alla base del nuovodic’è il romanzo omonimo firmato da William S. Burroughs. Al centro della trama una intensa storia d’amore omosessuale ambientato in una Città del Messico degli anni cinquanta. I due protagonisti sono interpretati da Daniel Craig e Drew Starkey. A24 distribuirànegli USA dal 27 novembre 2024, mentre dal 13 febbraio 2025 in Italia.