Pescara: allerta per la pesca illegale e il bracconaggio nel porto canale (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La bellezza delle sponde del fiume pescara sta convivendo con un problema allarmante: la pesca illegale sta mettendo a rischio la fauna ittica locale. Negli ultimi giorni, il presidente della Guardia Civile Ambientale, Cav. Luigi Di Benedetto, ha sollevato il velo su una situazione che coinvolge numerosi cittadini dell'Est Europa, impegnati in attività di bracconaggio che minacciano l'ecosistema acquatico. La denuncia ha creato un'onda di preoccupazione tra i residenti e gli amanti della natura, evidenziando la necessità di un intervento urgente e efficace. La denuncia del presidente della Guardia Civile Ambientale Il Cav. Luigi Di Benedetto ha dichiarato che un numero crescente di persone, provenienti principalmente da varie nazionalità dell'Est Europa, è trasmigrato dalle aree interne verso il porto canale di pescara.

