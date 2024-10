Lanotiziagiornale.it - Pd primo partito della regione ma decide il calo dei 5 Stelle

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Lo scandalo giudiziario che ha travolto la giunta uscente di Giovanni Toti, e ha svelato un sistema politico malsano, non ha impedito che alla guidaLiguria si imponesse nuovamente il centrodestra. Che ha visto trionfare il suo candidato, Marco Bucci, sull’uomo del centrosinistra, Andrea Orlando. E c’è chi nel centrodestra anzi rivendica ancora il buon governo di Toti. È il caso del vicepremier leghista e ministro, Matteo Salvini. “Sicuramente a sinistra qualcuno si aspettava qualcosa di diverso”, ma “nonostante le inchieste, i liguri non sono fessi” e “hanno scelto”. “Questo risultato è anche figlio del buon governo del centrodestra e di Giovanni Toti”, ha detto Salvini. Fa i complimenti a Bucci ma si guarda bene dal nominare Toti, la premier Giorgia Meloni. “Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria.