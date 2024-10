Pallone d’oro Tebas | Real Madrid assente? Vittimismo esagerato Serve eleganza

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il presidente della Liga, Javiercritica ilper la mancata presenza a Parigi alla cerimonia delin aperta polemica con la giuria internazionale, che ha deciso di premiare Rodri e non Vinicius. Il brasiliano ha chiuso al secondo posto, davanti a Jude Bellingham e Dani Carvajal, rispettivamente 3° e 4°, mentre Kylian Mbappè si è piazzato in sesta posizione. “I valori importanti di questo club riguardano l’essere gentiluomini e il saper stringere la mano quando si perde”, spiegain una lunga intervista a L’Equipe, la cui versione integrale sarà disponibile domani in edicola. “Penso che sia passato un po’ di tempo da quando ilha perso quella mentalità. Avrebbero dovuto recarsi alla cerimonia e non mettere in discussione il sistema France Football, che è trasparente, con 100 giornalisti votanti.