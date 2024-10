Pallone d’Oro 2024 Rodri vince e il Real diserta | la classifica e i premi assegnati

Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Doveva essere la serata delle stelle del panorama calcistico internazionale e, nel vedere le personalità e i giocatori di spicco, non è mancata la polemica. Ildà il suo verdetto:o al centrocampista spagnolo del Manchester City,finale: Lautaro settimo! La 68esima edizione del trofeo targato France Football, la prima senza Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: assenze che segnano la fine di un’era del calcio e l’inizio di una nuova. Ilè a tutti gli effetti un passaggio di consegne ad un nuovo tipo di gioco e di nuovi interpreti stellari. Le settimane e i mesi che hanno preceduto l’evento, andato in scena nella serata di ieri, lunedì 28 ottobre, avevano delineato i profili con più possibilità di ottenere il prestigioso riconoscimento per il miglior giocatore dell’anno:, Vinicius Jr.