"Organic wine award international": un oro e due argenti per i prodotti di Tenute Lu Spada (Di martedì 29 ottobre 2024) BRINDISI - Il bianco Avocetta Igt Salento di uve di Minutolo, vino dell'azienda brindisina Tenute Lu Spada, ha ottenuto la medaglia d'oro a seguito del concorso internazionale per vini biologici "Organic wine award international". La manifestazione, che si svolge ogni due anni in Germania Brindisireport.it - "Organic wine award international": un oro e due argenti per i prodotti di Tenute Lu Spada Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) BRINDISI - Il bianco Avocetta Igt Salento di uve di Minutolo, vino dell'azienda brindisinaLu, ha ottenuto la medaglia d'oro a seguito del concorso internazionale per vini biologici "". La manifestazione, che si svolge ogni due anni in Germania

