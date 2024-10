Onda di 9 metri colpisce nave da crociera, muore un passeggero (Di martedì 29 ottobre 2024) Un report dal Regno Unito ha messo in luce l'incidente, mortale per un passeggero, che l'anno scorso ebbe la nave da crociera Spirit of Discovery mentre si trovava sulle acque del Golfo di Biscaglia: ecco cosa è successo Ilgiornale.it - Onda di 9 metri colpisce nave da crociera, muore un passeggero Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Un report dal Regno Unito ha messo in luce l'incidente, mortale per un, che l'anno scorso ebbe ladaSpirit of Discovery mentre si trovava sulle acque del Golfo di Biscaglia: ecco cosa è successo

Un viaggio di piacere si è trasformato in un incubo per i passeggeri della nave da crociera Spirit of Discovery, che il 4 novembre 2023 è stata colpita da un'onda anomala

Un viaggio di piacere si è trasformato in un incubo per i passeggeri della nave da crociera Spirit of Discovery, che il 4 novembre 2023 è stata colpita da un'onda anomala di

Un viaggio di piacere si è trasformato in un incubo per i passeggeri della nave da crociera Spirit of Discovery

