Omicidio a Napoli, Emanuele Tufano ucciso a 15 anni cosa è successo: rapine e raid del capobranco bambino (Di martedì 29 ottobre 2024) Meno di due anni fa, quando aveva appena tredici anni, organizzò l?assalto armato a un cittadino bengalese. Sferrò un calcio contro un venditore ambulante, dando inizio a una Ilmattino.it - Omicidio a Napoli, Emanuele Tufano ucciso a 15 anni cosa è successo: rapine e raid del capobranco bambino Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Meno di duefa, quando aveva appena tredici, organizzò l?assalto armato a un cittadino bengalese. Sferrò un calcio contro un venditore ambulante, dando inizio a una

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morta a 13 anni a Piacenza : fermato il fidanzato 15enne della ragazza. Era indagato a piede libero per omicidio volontario

(Ilfattoquotidiano.it)

Il fidanzato di Aurora, la 13enne morta il 25 ottobre cadendo dal suo palazzo, è stato fermato nel pomeriggio dai carabinieri di Piacenza, coordinati dalla Procura per i minorenni di Bologna. Il 15enne era già indagato a piede libero per omicidio ...

Napoli - omicidio Emanuele Tufano : usate 5 pistole da ragazzini minori di 14 anni

(Dayitalianews.com)

Uno scontro tra due gruppi composti da minorenni. A bordo di scooter e armati con non meno di 5 pistole. E’ quel che emerge dalle indagini della polizia di Napoli per l’omicidio del 15enne Emanuele Tufano. Addirittura, alcuni dei minori non ...

Quindicenne ucciso a Napoli, "coinvolti anche dei bambini": le indagini

(adnkronos.com)

Attesa per l'autopsia. Due gli indagati: si tratta di due minorenni che allo stato devono rispondere di porto illegale di armi Ci sono due indagati, minorenni, per l'omicidio di Emanuele Tufano, il 15 ...

Napoli: omicidio Emanuele Tufano, usate 5 pistole, coinvolto anche un 12enne

(videonola.tv)

E’ vero sulla carta non c’è ancora un nome e un cognome, le telecamere nonostante il lavoro certosino che stanno effettuando gli agenti della mobile, non hanno ancora restituito l’identikit del killer ...

Il prefetto di Napoli: “Omicidio di Emanuele Tufano sintomo di una realtà. L’emergenza educativa riguarda tutti”

(msn.com)

A Fanpage.it il prefetto di Napoli, Michele di Bari, sull'omicidio di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso in una sparatoria il 24 ottobre nei pressi del ...

Omicidio di Emanuele Tufano, attesa per l'autopsia

(informazione.it)

Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, nel cuore di Napoli , precisamente nella zona di Corso Umberto I , si è consumato un tragico evento che ha visto la morte di Emanuele Tufano, un ragazzo di soli ...