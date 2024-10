Lettera43.it - Nell’inchiesta sulle banche dati violate spuntano anche gli 007 israeliani

(Di martedì 29 ottobre 2024) Cosa c’entrano gli 007della Dda milanese? I carabinieri del Nucleo investigativo di Varese hanno diffuso un’informativa in cui si legge che Vincenzo De Marzio, ex carabiniere indagato, e Nunzio Calamucci, l’hacker arrestato, avrebbero incontrato «due uomini non identificati che rappresenterebbero un’articolazione dell’intelligence dello Stato di Israele». L’incontro sarebbe avvenuto a febbraio 2023 presso gli uffici della società investigativa Equalize in via Pattari a Milano. Calamucci intercettato: «Mi hanno proposto un lavoretto da un milione» Calamucci, intercettato il giorno prima del colloquio, dice: «Ci hanno fatto una proposta». L’hacker, scrivono i carabinieri, «conferma e spiega come abbiano già fruttato al gruppo 40 mila euro» e che «ora in gioco vi è una commessa da un milione di euro».