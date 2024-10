Modena-Cremonese oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Braglia valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. La squadra gialloblù di Pierpaolo Bisoli ha avuto un avvio di stagione caratterizzato da diversi alti e bassi, ma adesso va a caccia di una stabilità per provare a puntare quantomeno ad un posto nei playoff., come seguire il match I grigiorossi allenati da Eugenio Corini stanno provando a recuperare terreno nei confronti delle prime della classe e vogliono proseguire su questa strada per riagganciarsi al treno promozione. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 29 ottobre alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.