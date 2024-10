Milan, missione in Argentina: occhi sui due talenti Thiago Fernandez e Mastantuono (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Milan, tramite la sua rete di osservatori, sta osservando con attenzione il campionato argentino alla ricerca di talenti che possano fare Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Il, tramite la sua rete di osservatori, sta osservando con attenzione il campionato argentino alla ricerca diche possano fare

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Milan, missione in Argentina: occhi sui due talenti Thiago Fernandez e Mastantuono|Primapagina; Gazzetta: la tentazione del Diavolo. Milan stregato da Mastantuono, la nuova Joya argentina; La Stampa: “Toro, la missione è ringiovanire: occhi puntati su Thiago Romano”; Nuova missione in Argentina per il Milan: da un Fernandez all’altro, occhi su altri due talenti del Boca Juniors; Leggi >>>

Milan, occhi in Argentina per il futuro: piace un talento da 41 milioni

(informazione.it)

Il Milan guarda al futuro. In particolar modo i rossoneri cercano talenti per rinforzare la squadra del futuro (e del presente) e in tal senso si registra l'interessamento del Diavolo per Franco Masta ...

Milan, occhi in Argentina per il futuro: piace un talento da 41 milioni

(informazione.it)

Il Milan stregato da Franco Mastantuono, si legge su La Gazzetta dello Sport. Il talento argentino del River Plate ha gli occhi di tutta l'Europa addosso e conta un prezzo importante. Il Milan ...

Al Milan il nuovo Lautaro: occhi puntati sulla stella argentina

(milanlive.it)

Il Milan potrebbe decidere di mettere le mani ... Per caratteristiche fisiche e tecniche, in Argentina, molti lo paragonano a Lautaro Martinez. Il classe 2004, che ha conquistato Vincenzo Italiano ...

Gazzetta: Milan, occhi sul talentino argentino del River Plate

(calcioblog.it)

Il giovanissimo 17enne sta già stregando il Sudamerica e da questa parte dell’oceano ai rossoneri non è passato inosservato Nel panorama calcistico mondiale, ogni tanto emerge una stella che cattura l ...