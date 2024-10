Tg24.sky.it - Meteo, Halloween e Ognissanti con l’anticiclone. Bel tempo per almeno 10 giorni

(Di martedì 29 ottobre 2024) Perdiecil’Italia sarà interessata da un Super Anticiclone africano che garantirà condizioni di bele clima mite anche pere per il ponte di. Su tutta la penisola il sole avrà la meglio, unica eccezione per una leggera nebbia che potrebbe interessare le zone pianeggianti soprattutto al Nord. Anche le temperature saranno alte e ben sopra la media del periodo con lo zero termico a 4000 metri, come nei mesi estivi. Nello specifico, la giornata di mercoledì 30 ottobre, vigilia dia matrice subtropicale dominerà l'Italia. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso