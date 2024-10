Materazzi: «In Italia mi odiano più che in Francia. Non so perché» (Di martedì 29 ottobre 2024) Marco Materazzi è stato ospite speciale del programma Super Moscato Show, in onda su Rmc. L’ex giocatore ha ricordato la vittoria dell’Italia ai mondiali del 2006 e la testata di Zidane. Le parole di Materazzi «Se sono il nemico pubblico numero 1 in Francia? In Italia ancora di più. Non so perché sono più odiato in Italia che in Francia». Materazzi spiega di non aver mai avuto i problemi in Francia. «Ma in Francia sono stato diverse volte a Parigi o a Disneyland, ma non sono ancora stato a Marsiglia e non ho mai incontrato il minimo problema. Credo che qui la gente capisca che quello che succede in campo rimane in campo. A parte questo, la vittoria della Francia o dell’Italia è stata decisa ai rigori e non è dipeso da me». Su Zidane: «Mentirei se vi dicessi che non mi importa di incontrare o meno Zinédine Zidane. Abbiamo avuto modo di vederci. Ilnapolista.it - Materazzi: «In Italia mi odiano più che in Francia. Non so perché» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Marcoè stato ospite speciale del programma Super Moscato Show, in onda su Rmc. L’ex giocatore ha ricordato la vittoria dell’ai mondiali del 2006 e la testata di Zidane. Le parole di«Se sono il nemico pubblico numero 1 in? Inancora di più. Non sosono più odiato inche in».spiega di non aver mai avuto i problemi in. «Ma insono stato diverse volte a Parigi o a Disneyland, ma non sono ancora stato a Marsiglia e non ho mai incontrato il minimo problema. Credo che qui la gente capisca che quello che succede in campo rimane in campo. A parte questo, la vittoria dellao dell’è stata decisa ai rigori e non è dipeso da me». Su Zidane: «Mentirei se vi dicessi che non mi importa di incontrare o meno Zinédine Zidane. Abbiamo avuto modo di vederci.

