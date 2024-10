Luigi Floretta, morto dopo un intervento ai denti in uno studio privato: tre persone finiscono a processo (Di martedì 29 ottobre 2024) Luigi Floretta è morto a giugno 2023 dopo un intervento ai denti in uno studio privato a Brescia. A processo sono finite tre persone: il dentista, l'anestesista e un collaboratore. A gennaio ci sarà l'udienza preliminare. Fanpage.it - Luigi Floretta, morto dopo un intervento ai denti in uno studio privato: tre persone finiscono a processo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024)a giugno 2023unaiin unoa Brescia. Asono finite tre: ilsta, l'anestesista e un collaboratore. A gennaio ci sarà l'udienza preliminare.

Morto dopo l’intervento ai denti: tre persone dal Gup a gennaio

(quibrescia.it)

Luigi Floretta, il tecnico della Rai di Bolzano, spirò al Civile di Brescia il 30 giugno 2023, qualche giorno dopo un intervento odontoiatrico subito in uno studio privato della città.

