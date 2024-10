Lucca Comics & Games 2024, cos'è successo con i click days? (Di martedì 29 ottobre 2024) Prenotazioni impossibili e bagarinaggio sugli eventi gratuiti: così il pre-Lucca diventa un incubo per i fan Wired.it - Lucca Comics & Games 2024, cos'è successo con i click days? Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Prenotazioni impossibili e bagarinaggio sugli eventi gratuiti: così il pre-diventa un incubo per i fan

Lucca comics, quasi 240.000 biglietti venduti alla vigilia

(ansa.it)

Sono al momento quasi 240.000 i biglietti venduti per l'edizione 2024 di Lucca comics & games, il festival al via da domani e che animerà fino al 3 novembre la città toscana dove per la durata della m ...

Lucca Comics & Games 2024 al via: biglietti e informazioni (la guida)

(corrierefiorentino.corriere.it)

Parte Lucca Comics & Games 2024, la grande fiera annuale dedicata a fumetti, anime, videogiochi, collezionismo e cosplay che si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre ...

Lucca Comics 2024, 140 treni aggiuntivi per l'evento

(informazione.it)

Come ogni anno, anche Lucca Comics & Games 2024 – che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre – sarà l’occasione per tutte le case editrici di presentare un po’ di fumetti in anteprima o… Leggi ...

Il treno di The Legend of Zelda sarà a Lucca Comics & Games, vediamo quando

(msn.com)

Il treno regionale con la livrea di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà a Lucca Comics & Games per una nuova tappa del suo viaggio: ecco quando potremo vederlo.