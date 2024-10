Lo stellone del Napoli (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Napoli passa a San Siro sui resti del Milan, una vittoria netta e convincente che allunga la classifica e regala una parvenza di fuga al passo con cui i partenopei stanno dominando la situazione. Verdetto senza appello per quanto la squadra di Fonseca abbia tentato di reagire e a tratti abbia messo preoccupazione a Meret, soprattutto nella parte centrale del primo tempo. E' innegabile, però, che la capolista abbia disposto dell'avversario giocando con freno e acceleratore sulla partita soffrendo solo a tratti. La rete concessa da Pavlovic a Lukaku all'alba della sfida ha spianato la strada al piano gara preferito da Conte: controllo basso del campo e ripartenza veloce. Senza mezza squadra titolare, invece, il Milan si affidato agli strappi di chi a turno è riuscito a trovare un pertugio nel muro azzurro: non è servito a rimettere in equilibrio la sfida. Panorama.it - Lo stellone del Napoli Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilpassa a San Siro sui resti del Milan, una vittoria netta e convincente che allunga la classifica e regala una parvenza di fuga al passo con cui i partenopei stanno dominando la situazione. Verdetto senza appello per quanto la squadra di Fonseca abbia tentato di reagire e a tratti abbia messo preoccupazione a Meret, soprattutto nella parte centrale del primo tempo. E' innegabile, però, che la capolista abbia disposto dell'avversario giocando con freno e acceleratore sulla partita soffrendo solo a tratti. La rete concessa da Pavlovic a Lukaku all'alba della sfida ha spianato la strada al piano gara preferito da Conte: controllo basso del campo e ripartenza veloce. Senza mezza squadra titolare, invece, il Milan si affidato agli strappi di chi a turno è riuscito a trovare un pertugio nel muro azzurro: non è servito a rimettere in equilibrio la sfida.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dal no al Pescara alla...Vis Pesaro: Roberto Stellone torna in panchina; Il giorno dopo Juventus - Napoli: Lukaku come Stellone ed il bicchiere mezzo pieno; FOTO SHOW - Napoli club Napolipassion Campobasso, incontro con Roberto Stellone; È tornato lo stellone di Malagò: l'Italia vince l'oro nel kayak con De Gennaro e nel judo con Bellandi; Escl. Stellone: «Il Palermo a Napoli può fare l’impresa, una vittoria al “Maradona” darebbe entusiasmo»; Stellone: "Napoli, fai i punti per superare l'Atalanta. Conte o Italiano? Ottimi allenatori"; Leggi >>>

Napoli, “Natale con Noi” al Teatro della Chiesa di San Giorgio Maggiore

(ilmattino.it)

CasaBalena, la casa-famiglia scelta da ArtDalb, la ETS che da tre anni organizza Natale ConNoi: un magico Villaggio gratuito, dove i sogni di tutti, anche di chi non li sa ...

“Parthenope”, lo sguardo struggente di Sorrentino su bellezza e mistero di Napoli

(bergamonews.it)

Il lungo viaggio della vita di Parthenope, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli ...

Milan-Napoli: probabili formazioni e analisi tattica. Rossoneri senza sette giocatori. Conte ha scelto il suo undici

(areanapoli.it)

INTERVISTE - 28/10/2024Auriemma: "Ricordate cosa disse Conte a inizio campionato? Forse non si è reso conto, ma..." ...

Napoli, Ostaria Pignatelli “Bib Gourmand” della Guida Michelin 2025

(ilmattino.it)

L’Ostaria Pignatelli di Napoli ha ricevuto l’ambito titolo di “Bib Gourmand” dalla Guida Michelin 2025. Il locale, a due passi da Villa Pignatelli, a ...