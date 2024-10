Liguria il giorno dopo, rivolta dei big del Pd contro Schlein: “Hai fatto prevalere i veti di Conte” (Di martedì 29 ottobre 2024) Mal di pancia, psicodrammi, accuse e controaccuse nell’ex ormai defunto campo largo: amarezza e rabbia sembrano non scalfire l’imperturbabilità di Elly Schlein. La segretaria del Pd fila via veloce da Montecitorio, in mattinata per gli Stati generali sulla sicurezza sul lavoro. Poi va , diretta a Testaccio ad un’iniziativa sui migranti all’ex-Mattatoio. La segretaria con i cronisti non torna sul voto in Liguria. Eppure oggi molti notisti politici – Geremicca sulla Stampa– parlano di un suo fallimento come federatrice (“Stecca la prova da leder” ). Accettare il veto di di Conte contro Renzi è costata la sconfitta. Il campo largo è morto,Liguria docet. “Redde rationem” nel Pd E se Elly si acContenta di essere il primo partito in Liguria, allora i dem hanno un problema. La segretaria non va oltre, nonostante la sconfitta che brucia. Secoloditalia.it - Liguria il giorno dopo, rivolta dei big del Pd contro Schlein: “Hai fatto prevalere i veti di Conte” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Mal di pancia, psicodrammi, accuse eaccuse nell’ex ormai defunto campo largo: amarezza e rabbia sembrano non scalfire l’imperturbabilità di Elly. La segretaria del Pd fila via veloce da Montecitorio, in mattinata per gli Stati generali sulla sicurezza sul lavoro. Poi va , diretta a Testaccio ad un’iniziativa sui migranti all’ex-Mattatoio. La segretaria con i cronisti non torna sul voto in. Eppure oggi molti notisti politici – Geremicca sulla Stampa– parlano di un suo fallimento come federatrice (“Stecca la prova da leder” ). Accettare il veto di diRenzi è costata la sconfitta. Il campo largo è morto,docet. “Redde rationem” nel Pd E se Elly si acnta di essere il primo partito in, allora i dem hanno un problema. La segretaria non va oltre, nonostante la sconfitta che brucia.

