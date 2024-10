Lecce-Verona 1-0, Dorgu in gol e i salentini tornano alla vittoria (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo quattro sconfitte di fila il Lecce ritrova la vittoria battendo 1-0 il Verona in un match della decima giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Gialloblù in dieci uomini dal 40' per l'espulsione di Tchatchoua per un fallo su Dorgu lanciato a rete. Al 51' L'articolo Lecce-Verona 1-0, Dorgu in gol e i salentini tornano alla vittoria proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo quattro sconfitte di fila ilritrova labattendo 1-0 ilin un match della decima giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Gialloblù in dieci uomini dal 40' per l'espulsione di Tchatchoua per un fallo sulanciato a rete. Al 51' L'articolo1-0,in gol e iproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

I giallorossi tornano a vincere dopo 7 risultati negativi di fila. Gli scaligeri, che hanno pagato cara l'espulsione di Tchatchoua al 40', hanno chiuso in 9 per il rosso anche a Belahyane ...

Due gol annullati a i padroni di casa. Espulso Tchatchoua, scaligeri in 10 dal 40'. Al 51' gol di Dorgu (ANSA) ...

Lecce – Hellas Verona 1-0 highlights e gol: Dorgu si vede annullare due reti poi firma il gol che da tre punti a Gotti Lecce – Verona highlights — Il Lecce batte 1-0 l’Hellas Verona allo Stadio Via ...

Dopo quattro sconfitte di fila il Lecce ritrova la vittoria battendo 1-0 il Verona in un match della decima giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Gialloblù ...