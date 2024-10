LaLiga: Athletic Bilbao fermato in trasferta dal Maiorca (Di martedì 29 ottobre 2024) L’Athletic Bilbao non va oltre lo 0-0 in casa del Maiorca nel match di chiusura dell’undicesima giornata di LaLiga 2024/2025. La squadra di Valverde non riesce a tirare giù il muro dei padroni di casa che, nonostante l’inferiorità numerica dopo il rosso di Samu Costa al 23? per doppia ammonizione, reggono e conquistano un ottimo punto che li mantiene agganciati proprio al Bilbao, insieme al Betis e all’Osasuna, nel quintetto di squadre dal quinto all’ottavo posto a 18 punti. LaLiga: Athletic Bilbao fermato in trasferta dal Maiorca SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’non va oltre lo 0-0 in casa delnel match di chiusura dell’undicesima giornata di2024/2025. La squadra di Valverde non riesce a tirare giù il muro dei padroni di casa che, nonostante l’inferiorità numerica dopo il rosso di Samu Costa al 23? per doppia ammonizione, reggono e conquistano un ottimo punto che li mantiene agganciati proprio al, insieme al Betis e all’Osasuna, nel quintetto di squadre dal quinto all’ottavo posto a 18 punti.indalSportFace.

