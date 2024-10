Ilfattoquotidiano.it - La beffarda serata di Vinicius per il Pallone d’Oro: scavalcato da Rodi, annulla festa e voli prenotati per i parenti

(Di martedì 29 ottobre 2024) Doveva essere la sua, quella che aspettava da una vita intera. E invece, perJr. la cerimonia delsi è trasformata nel peggior incubo possibile. Così tanto convinto di alzare l’ambito trofeo, che il brasiliano – come rivelato da Relevo – aveva già organizzato unacon i propriche avrebbero dovuto prendere un volo dal Brasile. Poi, un abito elegante e un locale prenotato per celebrare il proprio successo. Tutto stava andando secondo i piani, fino a quando l’indiscrezione dalla Francia ha cambiato tutto: “non vincerà”. Quindi, la decisione del Real Madrid dire ie disertare l’evento. Mentre il premio è andato nelle mani di Rodri del Manchester City. Il tweet didopo la vittoria di Rodri “Farò 10 volte meglio. Non sono pronti a ciò che posso fare”.