Puntomagazine.it - Inverno e virus quest’anno fanno più paura: con l’Australiana molti casi mortali

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’esperta: “Più di trentuno para-influenzali e abbiamo ancora la coda del Covid” ROMA – “Sarà unparticolarmente complicato perchéc’è la presenza di alcuni, come la famosa influenza australiana, che è molto simile alla Sars, con complicazioni importanti, non solo a livello polmonare. In Australia ha già provocato 31 milioni di morti, per cui avremo anche”. La dottoressa Maria Letizia Primo, del board scientifico della Hering, ha affrontato il tema a margine del seminario “Il Firewall delle mucose: strategie di difesa dainfluenzali, parainfluenzali e Irr” promosso nell’ambito di Pharmexpo, il Salone dell’industria farmaceutica che si è tenuto dal 25 al 27 ottobre nella Morta d’Oltremare di Napoli.