In occasione della Giornata Mondiale dell’ictus scopriamo i numeri della malattia e i disturbi neurologici invalidanti che ne conseguono per i quali è indispensabile la tempestività

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’ictus in Italia è la seconda causa di morte dopo le malattie ischemiche del cuore. I datiSIIA Società Italiana Ipertensione Arteriosa parlano chiaro: è responsabile del 9-10% di tutti i decessi e rappresenta la prima causa di invalidità. In, che ricorre il 29 ottobre,con gli espertisono le possibili complicazioni che si manifestano nei mesi successivi e cosa fare per i pazienti.