Il fascino della "divisa". Nel bando c’è un posto per 186 aspiranti vigili

(Di martedì 29 ottobre 2024) Soltanto uno su quasi duecento ce la farà. Chissà se a far scattare la "molla" sia il, che sembra un fenomeno senza tempo, oppure il sogno di unfisso e sicuro, insieme ad uno stipendio buono, in un periodo storico dove il lavoro rimane una questione delicata. Magari un mix delle due ipotesi, chi lo sa. Di certo c’è che il concorso pubblico del Comune di Sinalunga per una tempo pieno ed indeterminato per il profilo di istruttore (Agente di Polizia Locale) ha riscosso una partecipazione notevole: sono ben 186 i candidati ammessi alla prova scritta che si svolgerà il 21 novembre alle 10.30 al palazzetto dello sport di Sinalunga. Un luogo grande è d’altronde necessario per accogliere tutti anche se poi scopriremo il giorno stesso quanti realmente si presenteranno.