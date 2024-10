Ilgiorno.it - Il “bazar dei passaporti“. Dalla fotografa ai pregiudicati. Quei favori di Gallo agli amici

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) di Andrea Gianni MILANO Le richieste di una corsia preferenziale per ottenere il passaporto in tempi brevi arrivavano da imprenditori, come i titolari di un negozio di articoli sportivi che l’ex super poliziotto Carminepresenta come "collegatissimo con la Juventus", fornitore dei bianconeri. "Tramite lui ho conosciuto Del Piero – si vantavain una conversazione con un agente – personalmente, sono andato a mangiare. Quando c’era Bettega, sono fornitori del fuoricampo, tutto quello che indossano fuoricampo i giocatori della Juventus". Poi c’erano persone che avevano alle spalle problemi con la giustizia e che ottenevano, annotano i pm, un "rilascio facile dei", anche quando "la presenza di precedenti penali e/o di polizia richiederebbe maggiori verifiche e procedure più lunghe, se non addirittura il diniego del documento".