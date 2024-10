Sport.quotidiano.net - Fano. Col Real Vallone vittoria a fatica. Spendolini: "Ragazzi emozionati»

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilvince su rigore contro ilSenigallia e mantiene così la testa del girone B di Terza categoria. Unaun po’ sudata per idi mistere risolta grazie al penalty trasformato nella ripresa da Nicola Palazzi solo perché la squadra fanese ha sbagliato tantissime occasioni sotto porta. Agli errori dei fanesi si sono poi aggiunte le parate di Filippo Durazzi, il quale si è esaltato di fronte agli attaccanti granata. Una maggiore attenzione unita ad una buona dose di cinismo, a questo punto, non farebbe male alse vorrà evitare di trovarsi in difficoltà contro squadre un po’ meglio attrezzate che sanno anche chiudersi dietro, come ha fatto per quasi tutta la partita il. Il tema è stato sviscerato ieri pomeriggio alla ripresa degli allenamenti da parte del tecnico fanese.