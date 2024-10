Eros Ramazzotti festeggia i 61 anni tra amici e vini della Franciacorta: presenti anche Max Pezzali e Biagio Antonacci (Di martedì 29 ottobre 2024) Festa a casa per Eros Ramazzotti. Il cantante ha deciso di celebrare i suoi 61 anni, compiuti ieri, 28 ottobre, a Erbusco, in provincia di Brescia, con un pranzo consumato tra i vini della Franciacorta. Lì, dove ha scelto di vivere perché ha incontrato una comunità che rispetta la sua privacy, come aveva riferito un suo amico, Giacomo Ricci, al Corriere della Sera. E ha scelto di festeggiare con gli amici di sempre: nella lista degli invitati, ovviamente, non potevano mancare i suoi colleghi Max Pezzali (insieme alla moglie, Debora Pelamatti) e Biagio Antonacci. Oltre ai vip anche tantissimi ospiti ‘comuni’, abituati a stare lontano dai riflettori: insomma, persone con cui Ramazzotti ha legato dentro e fuori dalla provincia di Brescia. Ilfattoquotidiano.it - Eros Ramazzotti festeggia i 61 anni tra amici e vini della Franciacorta: presenti anche Max Pezzali e Biagio Antonacci Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Festa a casa per. Il cantante ha deciso di celebrare i suoi 61, compiuti ieri, 28 ottobre, a Erbusco, in provincia di Brescia, con un pranzo consumato tra i. Lì, dove ha scelto di vivere perché ha incontrato una comunità che rispetta la sua privacy, come aveva riferito un suo amico, Giacomo Ricci, al CorriereSera. E ha scelto dire con glidi sempre: nella lista degli invitati, ovviamente, non potevano mancare i suoi colleghi Max(insieme alla moglie, Debora Pelamatti) e. Oltre ai viptantissimi ospiti ‘comuni’, abituati a stare lontano dai riflettori: insomma, persone con cuiha legato dentro e fuori dalla provincia di Brescia.

Eros Ramazzotti festeggia i 61 anni tra amici e vini della Franciacorta: presenti anche Max Pezzali e Biagio Antonacci

