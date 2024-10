Elezioni, Bucci: “Non chiamatemi presidente, voglio essere il Sindaco della Regione Liguria, scrivetelo” (Di martedì 29 ottobre 2024) “voglio essere il Sindaco della Regione Liguria” così Marco Bucci, vincitore delle Elezioni regionali a capo della coalizione di centrodestra. “Vuol dire essere in grado di poter servire i cittadini, non farsi servire dai cittadini” ha aggiunto. Poi continua: “Da solo non avrei fatto nulla, è la squadra che conta. Chi pensa di essere leader unico fa un grande errore, siamo qui perché lavoriamo tutti insieme, esattamente quello che non è successo dall’altra parte dove i vari Grillo e Conte hanno rotto il gruppo” L'articolo Elezioni, Bucci: “Non chiamatemi presidente, voglio essere il Sindaco della Regione Liguria, scrivetelo” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Elezioni, Bucci: “Non chiamatemi presidente, voglio essere il Sindaco della Regione Liguria, scrivetelo” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “il” così Marco, vincitore delleregionali a capocoalizione di centrodestra. “Vuol direin grado di poter servire i cittadini, non farsi servire dai cittadini” ha aggiunto. Poi continua: “Da solo non avrei fatto nulla, è la squadra che conta. Chi pensa dileader unico fa un grande errore, siamo qui perché lavoriamo tutti insieme, esattamente quello che non è successo dall’altra parte dove i vari Grillo e Conte hanno rotto il gruppo” L'articolo: “Nonil” proviene da Il Fatto Quotidiano.

