Eccellenza Lilli incorona l’Urbania | Ci abbiamo creduto fino in fondo

(Di martedì 29 ottobre 2024) A parte l’Alma Juventus Fano sconfitta pesantemente dal Matelica per le pesaresi è stata una domenica positiva. In primis pere la K Sport (entrambe vincenti) ma anche per l’Urbino che è riuscito a strappare un buon punto sul campo della capolista Maceratese. Balzo in avanti della K Sport Montecchio Gallo. Il team di mister Magi dal terzo è salito al secondo posto posizionandosi (assieme al Chiesanuova) a un solo punto dalla Maceratese. "La partita di domenica con l’Osimana è stata molto bella- dice il direttore sportivo della K Sport Ettore Mariotti- le due squadre hanno giocato un bel calcio e penso che il numeroso pubblico presente si sia divertito. Noidato continuità ai risultati disputando una bella prestazione.