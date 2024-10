Dopo il ricorso del sindaco di Avetrana si intitola "Qui non è Hollywood". Esce domani su Disney+ (Di martedì 29 ottobre 2024) In questi ultimi giorni aveva fatto discutere lo stop alla messa in onda della serie Avetrana – Qui non è Hollywood, quattro episodi sul delitto di Sarah Scazzi. Il motivo? per il sindaco di Avetrana, includere il nome della città corrispondeva a un danno d’immagine alla città e ai suoi abitanti. Disney e Groenlandia hanno però annunciato oggi un cambio risolutivo: non più Aventrana ma solo Qui non è Hollywood. E la messa in onda da domani 30 ottobre. Iodonna.it - Dopo il ricorso del sindaco di Avetrana si intitola "Qui non è Hollywood". Esce domani su Disney+ Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 29 ottobre 2024) In questi ultimi giorni aveva fatto discutere lo stop alla messa in onda della serie– Qui non è, quattro episodi sul delitto di Sarah Scazzi. Il motivo? per ildi, includere il nome della città corrispondeva a un danno d’immagine alla città e ai suoi abitanti. Disney e Groenlandia hanno però annunciato oggi un cambio risolutivo: non più Aventrana ma solo Qui non è. E la messa in onda da30 ottobre.

