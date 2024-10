Dallo sci alla passione per la fotografia: chi era Matilde Lorenzi, la promessa azzurra morta a soli 19 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) Dallo sci alla passione per la fotografia: chi era Matilde Lorenzi Una passione, quella per lo sci, che si è interrotta nel modo più tragico: Matilde Lorenzi, giovane promessa azzurra, è morta a soli 19 anni in seguito a un tragico incidente avvenuto durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige, nella giornata di ieri, lunedì 28 ottobre. Tpi.it - Dallo sci alla passione per la fotografia: chi era Matilde Lorenzi, la promessa azzurra morta a soli 19 anni Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 29 ottobre 2024)sciper la: chi eraUna, quella per lo sci, che si è interrotta nel modo più tragico:, giovane, è19in seguito a un tragico incidente avvenuto durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige, nella giornata di ieri, lunedì 28 ottobre.

Matilde Lorenzi, una giovane promessa dello sci italiano, ha rappresentato molto di più di un'atleta ambiziosa e talentuosa: la comunità sportiva è devastata dalla sua perdita dopo l'incidente di ieri. Originaria del Piemonte, cresciuta tra le ...

